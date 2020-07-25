Москвичей ждёт тёплая летняя погода до конца июля

https://static.news.ru/photo/fa847324-ce2e-11ea-8756-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве будет тёплая погода, от 22 до 27 градусов тепла до конца июля.

Погода улучшается. С понедельника и до конца месяца будет такая летняя погода. Температурный режим будет примерно одинаковый — от 22 до 27 градусов, — привели слова синоптика в ТАСС.

Он добавил, что аномальной жары не ожидается, температурный фон будет выше нормы на один градус. По словам Романа Вильфанда, ночью температура также станет выше — около 15 градусов тепла будет в Москве, а в Подмосковье — до 18 градусов.

Уже в субботу, 25 июля, москвичи ощутят летнюю погоду: в столицу вернётся солнце, благодаря которому прохлада не будет чувствоваться так явно.

В субботу будет 21–23 градуса, преимущественно без осадков. Но самое главное — появится солнце. Этих градусов (низких) никто не почувствует особо, солнышко будет прогревать, — пояснил Роман Вильфанд.

Ранее NEWS.ru писал, что в Гидрометцентре предупредили о раннем начале сезона смерчей на Чёрном море. Роман Вильфанд сообщил, что сезон смерчей начался в 2020 году на месяц раньше обычного. Он пояснил, что обычно сезон начинается в середине августа, когда температура моря повышается до 26 градусов тепла, а температура воздуха достигает наиболее высоких отметок.