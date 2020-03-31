https://static.news.ru/photo/47bebbcc-7349-11ea-bf89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил мэру Москвы Сергею Собянину контролировать соблюдение москвичами карантинного режима при помощи мобильной связи и официального портала столичной мэрии.

Обеспечить контроль с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра Москвы, — говорится в поручении председателя правительства РФ.

Как писал NEWS.ru, Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ поручено запустить на сайте госуслуг специальную форму, куда вернувшиеся из других стран россияне смогут вносить данные о месте своего проживания на период карантина или самоизоляции. Кроме того, Минкомсвязи, МВД, Минздраву и Роспотребнадзору поручено с 3 апреля запустить рассылку смс-уведомлений для нарушителей карантина.

По данным на 31 марта, в России выявлено 2337 заболевших коронавирусом, более 100 человек выписаны из больниц, 17 человек умерли.