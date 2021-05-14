Москвичам сообщили о возвращении погоды столетней давности

https://static.news.ru/photo/31eb1314-a8fa-11e9-a208-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

На предстоящей неделе некоторые температурные показатели побьют рекорды столетней давности. Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказал метеоролог Александр Голубев.

По словам метеоролога, аномальная жара сильнее всего будет ощущаться в Москве в среду, 19 мая. Этот день обещает повторить солнцепёк, случившийся в столице сто лет назад.

Столбики термометров достигнут рекордных для мая плюс 30 градусов в дневные часы, а ночь на среду тоже окажется самой тёплой на неделе, — сказал метеоролог.

В понедельник и во вторник дневные показатели поднимутся до 27–29 градусов тепла, а вот в четверг в Москву придёт переменная облачность и, вероятно, сильный дождь, это отразится на температурных показателях.

«Дневной нормой станут показатели плюс 16–18 градусов, ветер будет дуть южный, умеренный, практически по всей столице ожидаются проливные дожди», — сказал Голубев.

Стабилизация погоды произойдёт к следующим выходным: в субботу и воскресенье температура зафиксируется на показателях в 19–23 градуса тепла. При этом не исключены небольшие дожди.

Ранее столичные власти предупредили москвичей об аномальной жаре. Им напомнили, что такая погода опасна для детей, людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и граждан пожилого возраста. Жителей столицы призывают не выходить на улицу в наиболее жаркое время, выбирать светлую одежду из лёгких натуральных тканей, использовать головные уборы, а также пить больше воды и свести к минимуму физические нагрузки.