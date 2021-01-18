Москва начинает массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции

https://static.news.ru/photo/7cb7cf2a-596d-11eb-aea8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В Москве начинается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Всего прививку сделали около 190 тысяч человек. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По поручению президента РФ в Москве мы начинаем массовую вакцинацию и будем использовать силы выездных прививочных бригад, — рассказала Ракова.

Она подчеркнула, что ещё более 100 тысяч человек записались на вакцинирование.

Вакцинация от коронавирусной инфекции в столице стартовала 5 декабря. Вначале прививку могли сделать не все желающие, а определённые категории граждан. Их список постоянно расширялся. Всего власти столицы намерены привить от COVID-19 порядка шести-семи миллионов человек.

Пациентов с хроническими заболеваниями начали прививать перед выпиской в Центральной городской больнице Домодедово. Так, 13 января прививку впервые получил пациент с онкологией в стадии ремиссии. Главврач больницы Андрей Осипов уточнил, что речь идёт о пациенте с раком предстательной железы.

Как писал NEWS.ru, число пунктов вакцинации в столице увеличилось на 30 и составило 100. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что мощность была увеличена более чем в два раза, чтобы все желающие могли сделать прививку без очередей и в удобное время.