Москва начинает массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции

В Москве начинается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Всего прививку сделали около 190 тысяч человек. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По поручению президента РФ в Москве мы начинаем массовую вакцинацию и будем использовать силы выездных прививочных бригад, — рассказала Ракова.
Она подчеркнула, что ещё более 100 тысяч человек записались на вакцинирование.
Вакцинация от коронавирусной инфекции в столице стартовала 5 декабря. Вначале прививку могли сделать не все желающие, а определённые категории граждан. Их список постоянно расширялся. Всего власти столицы намерены привить от COVID-19 порядка шести-семи миллионов человек.
Пациентов с хроническими заболеваниями начали прививать перед выпиской в Центральной городской больнице Домодедово. Так, 13 января прививку впервые получил пациент с онкологией в стадии ремиссии. Главврач больницы Андрей Осипов уточнил, что речь идёт о пациенте с раком предстательной железы.
Как писал NEWS.ru, число пунктов вакцинации в столице увеличилось на 30 и составило 100. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что мощность была увеличена более чем в два раза, чтобы все желающие могли сделать прививку без очередей и в удобное время.