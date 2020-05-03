Московским предпринимателям предложили 150 помещений для льготной аренды

https://static.news.ru/photo/e9fd9406-8d54-11ea-bf0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на открытые аукционы выставили 150 помещений для малого и среднего бизнеса, арендовать которые можно по минимальной ставке от 1000 рублей за квадратный метр. Взять их можно в аренду на 10 лет с возможностью продления договора.

Ставка аренды для помещений, расположенных на первых этажах зданий и выше, составляет 4750 рублей за квадратный метр, а для подвальных помещений — всего одну тысячу рублей за квадратный метр, — сообщил mos.ru заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Площадь выставленных на аукционы помещений составляет от пяти до одной тысячи кв. метров, расположены объекты в разных округах столицы и отличаются по своим техническим характеристикам. Больше всего льготных предложений в Восточном АО (34), а также на юге (27) и юго-востоке (22) столицы.

Для реализации на торгах будут переданы дополнительно 198 нежилых помещений по льготной ставке аренды, — сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Всего до конца года на аукционы для московских предпринимателей планируется выставить более 550 помещений.

Как писал NEWS.ru, спрос на аренду жилья в больших городах в апреле снизился на 40% из-за экономического кризиса, к которому привела пандемия коронавируса в России. Из-за этого владельцы жилья снижают цены. При этом наиболее устойчивыми в кризис остаются «однушки». Об этом сообщил глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Эксперты «Авито Недвижимость» пока не заметили снижения среднего показателя по стране. По их расчётам, однокомнатные квартиры сейчас сдают в среднем за 15,05 тысячи рублей. Этот показатель соответствует мартовским значениям и на 0,3% превышает показатель прошлого года.

Показатель по двухкомнатным квартирам вырос на 0,4% и 3,5% соответственно. Однако в целом эксперты солидарны в том, что заметнее всего стоимость аренды упала на большие квартиры в центре крупных городов.