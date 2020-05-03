Собственники квартир жалуются на нехватку арендаторов

https://static.news.ru/photo/52592592-8d37-11ea-b4a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спрос на аренду жилья в больших городах в апреле снизился на 40% из-за экономического кризиса, к которому привела пандемия коронавируса в России. Из-за этого владельцы жилья снижают цены. При этом наиболее устойчивыми в кризис остаются однушки. Об этом сообщил глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

По его словам, именно на них сместился спрос на фоне падения доходов населения. В среднем однокомнатную квартиру можно снять за 17,1 тыс. руб., двухкомнатную — за 24 тыс. руб., пишет «Коммерсант».

Эксперты «Авито Недвижимость» пока не заметили снижения среднего показателя по стране. По их расчётам, однушки сейчас сдают в среднем за 15,05 тыс. руб. Этот показатель соответствует мартовским значениям и на 0,3% превышает показатель прошлого года. Показатель по двухкомнатным квартирам вырос на 0,4% и 3,5% соответственно.

Однако в целом эксперты солидарны в том, что больше всего стоимость аренды упала на большие квартиры в центре крупных городов.

В Москве трёхкомнатные квартиры за месяц подешевели на 6,25%, до 75 тыс. руб. в месяц. В Санкт-Петербурге падение для такого же жилья составило 11%, до 40 тыс. руб. в месяц.

Дело в существенной разбалансировке спроса и предложения. Произошло это из-за выхода на рынок долгосрочной и среднесрочной аренды квартир, которые раньше сдавались посуточно.

Москва, по данным аналитиков, занимает первое место по падению цен и на однокомнатные квартиры. Такая недвижимость сейчас предлагается в аренду в среднем за 36,4 тыс. руб. в месяц — это на 7,8% ниже показателя по итогам марта.

Второе место — у Нижнего Новгорода. Там однушки подешевели за месяц на 4,4%, до 15,2 тыс. руб. В Уфе аналогичное снижение составило 3,9%, до 14,7 тыс. руб. в месяц.

Как писал NEWS.ru, рынок аренды жилья рухнул в столице из-за обвала рубля и пандемии коронавируса. В столице фиксируется массовое расторжение договоров между квартирантами и собственниками, волна заявок на снижение цен.