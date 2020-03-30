https://static.news.ru/photo/7397c006-721b-11ea-8fda-fa163e074e61_660.jpg

Рынок аренды жилья рухнул в столице из-за обвала рубля и пандемии коронавируса. В столице фиксируются массовые расторжения договоров между квартирантами и собственниками, волна заявок на снижение цен.

На сегодня сокращение спроса на рынке аренды жилья составляет 10%. Люди уезжают из Москвы, риелторы прогнозируют простой жилья, особенно бизнес-класса, пишет URA.RU со ссылкой на экспертов.

Адекватные собственники идут на снижение цен, чтобы не терять жильцов. На сегодня идёт поток запросов такого характера, раньше отмечались лишь единичные случаи.

Большое число заявок касается переездов — смены жилья большей площади на меньшую и более простую. Так, семья, которая снимала трёхкомнатную квартиру, переезжает в однокомнатную. Тенденция связана с тем, что большинство компаний закрываются или переходят на удалённую работу. Рабочие мигранты также покидают страну.

Эксперты предрекают, что паление спроса на рынке аренды жилья может стать обвальным. Арендодатели станут более активно уходить от налогов, государству будет сложнее их контролировать. Процесс легализации рынка усложнится с ухудшением ситуации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что всё больше жителей столичного региона планируют обезопасить свою жизнь и здоровье от коронавируса, используя самоизоляцию в бункере. О возросшем спросе рассказал производитель таких сооружений Данила Андреев.