Момент взрыва в ТЦ в Назрани попал на видео

Фото: Соцсети

Момент взрыва в торговом центре «Таргим» в Назрани попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Baza. Кадры засняла видеорегистратор машины, которая в это время ехала по городу. По предварительным данным, пожар произошел в результате взрыва.

Baza пишет, что в результате произошедшего пострадал один ребенок и трое взрослых. По версии канала, здание почти полностью выгорело. Пострадавших доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу, подчеркнули в МЧС.

6 декабря в бизнес-центре на северо-западе Москвы произошел пожар. Возгорание началось на четвертом этаже дома по адресу: улица Маршала Прошлякова, дом 19. В ведомстве подчеркнули, что из здания эвакуировали шесть человек. Спасенных передали для осмотра медикам. В 19:08 мск пожар локализовали, а к 19:33 полностью ликвидировали.