Мобилизованный россиянин описал подготовку бойцов к отправке в зону СВО

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Мобилизованный житель Новосибирска Дмитрий рассказал, как устроен распорядок бойцов, которых готовят к отправке в зону боевых действий. По его словам, распорядок в части, где готовят мобилизованных, отличается от армейского лишь тем, что бойцов не выпускают в город и не позволяют посещать магазины, пишет «Сиб.фм».

Как уточнил Дмитрий, подъем у солдат происходит в шесть утра, через час — завтрак, затем — утренний развод по плацу с отработкой строевых упражнений и выдачей задач на день. Между обедом в 14 часов и началом занятий в рамках специализации у мобилизованных есть один-два часа личного времени, которое солдаты тратят на встречу с близкими, которые выстраиваются в очереди около забора военной части. После встреч снова наступает время подготовки, которая продолжается до 19 часов — времени ужина. В 21 час начинается вечерняя проверка, а в 22 часа — отбой.

Наверное, единственное ощутимое отличие — нас ограничили в посещении магазинов и в принципе выхода в город, потому что сейчас идёт серьёзная подготовка к отправке, — отметил он.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ранее проконтролировал работу центров формирования и слаживания подразделений ВС России, которые состоят из мобилизованных жителей Сибири, а также обсудил с региональными министрами работу ведомства. По его словам, солдат необходимо обеспечить простыми «солдатскими ништяками» — спальными мешками, резиновыми сапогами, сиденьями и прочими вещами, которые не входят в штатные нормы, но требуются для солдатского быта.