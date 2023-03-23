Мобилизованного с гепатитом С осудили за побег из военной части

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Максим Шелест

Мобилизованный из Комсомольска-на-Амуре Максим Шелест с гепатитом С получил пять лет лишения свободы условно из-за того, что покинул военную часть, поскольку не мог получить там нужную ему медицинскую помощь, сообщает RTVI. Несмотря на приговор и заболевание, мужчина получил предписание о возвращении на военную службу.

Шелест получил повестку на призыв по мобилизации 2 октября. При этом из военкомата его сразу же отправили в военную часть, не проверив у него медицинских документов.

Я думал, что там комиссия, как положено все будет. Приезжаю, а там уже автобус: «Все грузитесь быстрее». Сказали, что комиссия будет в части. В часть приехали, там говорят, что комиссия должна была быть в военкомате. <...> Я им объясняю, что у меня гепатит С. Они говорят: «Это надо было все там решать», — рассказал Шелест.

Через две недели после прибытия в часть у мужчины «прихватило бок», однако помощь в санчасти он получить не смог, поскольку туда было «не пробиться». Поэтому он покинул часть и вернулся домой, но позднее на него завели уголовное дело. В ходе следствия Шелеста отправили на военно-врачебную комиссию, после которой ему даже с учетом гепатита С дали категорию годности «В». Врачи пояснили ему, что категорию «Д» он мог бы получить в случае цирроза печени из-за заболевания. До суда мужчину отправили в военную часть.

6 марта Шелеста приговорили к пяти годам лишения свободы условно. При этом, согласно указу президента, это могло стать основанием для его увольнения со службы, но ему отказали в этом праве, поскольку он получил лишь условный срок.

Рязанский гарнизонный военный суд ранее призвал военкомат отозвать со службы в зоне СВО мобилизованного, у которого была бронь. Решение призывной комиссии было признано незаконным. Адвокат Анастасия Носова добавила, что ее клиент уже вернулся домой.