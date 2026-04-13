Многодетный отец погиб во время эксперимента с артиллерийским снарядом

В Бурятии мужчина погиб во время распиливания артиллерийского снаряда, сообщил Telegram-канал Babr Mash. Инцидент произошел в поселке Гусиное Озеро. У местного жителя остались семь детей.

Мужчина занимался сбором металлолома и привез во двор несколько боеприпасов, чтобы достать из них взрывчатку. В момент, когда он начал пилить один из снарядов, произошел взрыв. Мужчина скончался на месте.

Осколками повредило два автомобиля во дворе, одна машина загорелась. Также от взрыва пострадали веранда и забор. Остатки боеприпасов наряд ОМОНа вывез на полигон для уничтожения.

