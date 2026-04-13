Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 10:25

Многодетный отец погиб во время эксперимента с артиллерийским снарядом

В Бурятии мужчина погиб во время распиливания артиллерийского снаряда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Бурятии мужчина погиб во время распиливания артиллерийского снаряда, сообщил Telegram-канал Babr Mash. Инцидент произошел в поселке Гусиное Озеро. У местного жителя остались семь детей.

Мужчина занимался сбором металлолома и привез во двор несколько боеприпасов, чтобы достать из них взрывчатку. В момент, когда он начал пилить один из снарядов, произошел взрыв. Мужчина скончался на месте.

Осколками повредило два автомобиля во дворе, одна машина загорелась. Также от взрыва пострадали веранда и забор. Остатки боеприпасов наряд ОМОНа вывез на полигон для уничтожения.

Ранее стало известно, что ребенок получил тяжелые травмы в результате взрыва неизвестного предмета, который он поднял на улице Бугрова. Инцидент случился на спортивной площадке в Орехово-Зуево. По предварительным данным, из-за детонации мальчику потребовалась ампутация пальцев на руке.

Ранее на юге Москвы произошло массовое ДТП, в результате которого пострадал восьмилетний ребенок. Мальчика с травмами эвакуировали в столичную больницу на вертолете. Инцидент случился на улице Борисовские Пруды.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.