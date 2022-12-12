Многодетную мать замуровали в квартире в Свердловской области

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Вдову из Нижнего Тагила, у которой есть три ребенка, замуровали в ее собственной квартире вместе с детьми, сообщает «360». По данным телеканала, неизвестный замазал их дверь монтажной пеной, а после скрылся с места преступления. Женщина предполагает, что преступником является сотрудник фирмы по установке окон.

Инцидент произошел ночью 11 декабря. На камерах видеонаблюдения, установленных самой вдовой, видно, как к двери подходит человек в черной куртке, перчатках и с пакетом. Злоумышленник подложил под дверь экскременты, достал баллон монтажной пены и начал замазывать дверной проем по периметру. В какой-то момент преступление пошло не по плану: злоумышленник испачкался пеной, взял вещи и быстро скрылся.

Я не знаю, женщина это или мужчина, понять не могу. Если смотреть на брюки, они мужские. Я подумала, что девушка, из-за того, что она не смогла справиться с баллоном монтажной пены. С другой стороны, как будто это мужчина — не женская куртка, — заявила потерпевшая.

Позже она попыталась вспомнить, кто мог совершить данное преступление. Вдова заподозрила владельцев местной фирмы по установке окон, которые поставили ей некачественное окно. Женщина заплатила за оконную раму 34,2 тысячи рублей, однако когда подошел срок последнего платежа, оплачивать счет она отказалась, пригрозив иском в суд на недобросовестных работников фирмы.

Камеру поставила для перестраховки себя и своих детей, ведь это новая квартира, мы здесь никого не знали. Получается, даже камера не помогла, потому что человек так зашифровался, — призналась потерпевшая.

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