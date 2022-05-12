Младенец с редкой аномалией перенёс три операции за первый месяц жизни

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Новосибирска Ульяна родила сына Платона, мальчик весил всего два килограмма, врачи диагностировали ему паховую грыжу, острую сердечную недостаточность и синдром Корнелии де Ланге — редкую тяжёлую патологию, при которой дети рождаются с неправильной формой головы, отстают в развитии и страдают от серьёзных болезней внутренних органов. За первый месяц своей жизни Платон перенёс три операции, пишет «КП-Новосибирск».

Платон весь в шрамах вдоль и поперёк. В первый месяц жизни он перенёс три операции: две — на кишечнике, одну — на сердце в клинике имени Мешалкина. И только нашему мальчику вылечили сердце, оказалось — слиплись лёгкие и прогрессирует пневмония. Три месяца Платон был подключён к аппарату ИВЛ, — рассказала Ульяна.

Женщина была шокирована случившимся, однако приняла своего ребёнка и начала проходить с ним специальную терапию. Спустя семь месяцев Платон смог самостоятельно перевернуться на живот, сейчас малыш работает с дефектологом, чтобы научиться самостоятельно пить смесь из соски: из-за проблем со здоровьем младенец вынужден питаться через трубку в носу.

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