Подмосковные врачи спасли младенца, которого отторг организм матери

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковной Коломне медики спасли младенца с гемолитической болезнью, при которой клетки крови плода уничтожались иммунной системой матери, рассказала NEWS.ru главврач Московского областного центра крови Мария Аппалуп. По ее словам, чтобы спасти жизнь новорожденному, врачам пришлось проверить базу из 100 тысяч доноров. После переливания крови ребенок пошел на поправку.

Это тяжелая патология, при которой эритроциты ребенка уничтожаются антителами матери. В данном случае патология развилась на фоне несовместимости материнской крови с кровью плода. Спасти жизнь новорожденному могло только переливание крови, — сказала врач.

Она отметила, что из более чем 100 тысяч доноров, находящихся в базе Подмосковья, ребенку подходили только 13 человек. И только четверо из них смогли оперативно прийти и сдать кровь.

В результате компоненты крови были заготовлены, ребенку успешно выполнено переливание, после чего показатели крови пришли в норму. В настоящий момент мальчик чувствует себя хорошо и уже выписан из стационара, — заключила Аппалуп.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону хирурги областной детской клинической больницы провели сложнейшую операцию месячному младенцу. Они удалили крупную опухоль, из-за которой ребенок не мог самостоятельно дышать.