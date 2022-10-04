Миссис Крым — 2022 оштрафована за «Червону калину» на 40 тысяч рублей

Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Победительница конкурса «Королева красоты — Крым. Весна-2022» Ольга Валеева оштрафована на 40 тысяч рублей за исполнение националистической украинской песни «Червона калина». Ее подруга, исполнявшая песню вместе с ней, арестована на 10 суток. Об этом сообщает МВД республики.

В сети интернет опубликована видеозапись, на которой две девушки исполнили песню, которая является боевым гимном экстремистской организации <...>. Суд признал гражданок виновными в совершении административных правонарушений, — сказано в сообщении.

Валееву оштрафовали по статье о пропаганде нацистской атрибутики, суд учел наличие у Миссис Крым несовершеннолетних детей. МВД опубликовало видеозапись, на которой женщины исполняют националистическую песню. Позже была опубликована запись, на которой обе женщины извиняются за свой поступок. Валеева объяснила это тем, что она не знала о «националистическом характере» песни.

«Червона калина» изначально была маршем Украинских сечевых стрельцов — воинского формирования в составе армии Австро-Венгерской империи во время Первой мировой войны. Во времена Второй мировой войны песню стали использовать как свой неофициальный гимн члены Украинкой повстанческой армии (признана экстремистской, запрещена в РФ), которая считала себя преемницей сечевых стрельцов.

Ранее сообщалось о проверке, которую сотрудники полиции проводили в отношении крымской «королевы красоты» после появившегося в интернете видеоролика с исполнением националистической песни.