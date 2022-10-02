Полиция проверяет видео со спевшей «Червону калину» финалисткой «Мисс Крым»

Фото: Соцсети

Ольга Валеева

Сотрудники полиции проводят проверку опубликованного в соцсетях видео с участием финалистки конкурса красоты «Мисс Крым. Весна 2022» Ольги Валеевой, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Ранее в Сети появился видеофрагмент, на котором Валеева спела гимн украинских националистов «Червона Калина».

В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По собранным полицейскими материалам будет принято решение в соответствии с законодательством, — отметили в пресс-службе.

Советник крымского главы Олег Крючков посоветовал Валеевой проявить певческий талант за линией фронта и исполнить «Червону Калину» в расположении ВСУ. Чиновник считает, что если девушка настолько любит Украину, то ей нужно помочь в ее устремлениях.

Если человек так любит Украину — нужно помочь. Отвезти, к примеру, в Васильевку и отправить пешком в расположение украинской армии. Там она точно найдет применение всем своим талантам, — сказал Крючков.

10 сентября в Бахчисарае прошла свадьба, на которой тоже прозвучала «Червона калина». После того как об инциденте стало известно общественности, заведение закрыла местная администрация. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что гости на свадьбе скандировали «проукраинские лозунги» и распевали «националистические песни». Политик потребовал привлечь к ответственности и гостей, и хозяев ресторана.