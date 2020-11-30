Минувшая осень в Петербурге стала рекордно тёплой

https://static.news.ru/photo/6e66a836-33ae-11eb-889e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Осень 2020 года в Санкт-Петербурге побила рекорды сентября — ноября 1934 года и 1967 года, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Средняя температура воздуха за сезон в Северной столице составила +9,1 °, что на 3,4 ° теплее климата, и на 0,7 ° выше, чем у прежних рекордсменов, осенних сезонов 1967 и 1934 годов! — написал он на своей странице в Facebook.

Согласно данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первый день зимы столбики термометров в Петербурге достигают около 1 градуса тепла, такая же температура воздуха ожидается днём 2 декабря.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, осень 2020 года в столице за счёт рекордного октября стала самой тёплой за всю историю метеонаблюдений. Он уточнил, что регулярные метеонаблюдения ведутся 141 год — с 1879 года.

Как писал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в ряде регионов России в течение недели ожидается аномально холодная погода с отклонением температуры от нормы на 5–10 градусов.