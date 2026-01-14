В Подмосковье родились Макка и Миракл в период новогодних праздников Минсоцразвития: имя София стало самым популярным для новорожденных девочек

Имя София стало лидером среди новорожденных девочек в период новогодних праздников, сообщили NEWS.ru в Министерстве социального развития Подмосковья. Для мальчиков наиболее популярными оказались два имени — Михаил и Тимофей, которые разделили первое место.

В ведомстве добавили, что праздники подтвердили сохраняющийся в регионе тренд на выбор классических и традиционных имен. Среди востребованных женских имен также оказались Анна, Василиса, Ева, Есения и Мирослава. Популярными мужскими именами стали Александр, Артем, Иван, Максим и Марк.

В список редких и необычных имен для девочек вошли Агнесса, Глафира, Дева, Леонелия и Макка. Среди мальчиков редкими были признаны имена Дамиан, Леон, Наум, Миракл и Трофим. Согласно статистике, мальчики составили 52,9% от общего числа новорожденных, а девочки — 47,1%.

Психолог Галина Новикова заявляла, что креативные имена, лишенные исторической или традиционной основы, могут создать препятствия для полноценного развития ребенка. Она отметила, что имя является важной составляющей личности. По словам психолога, с раннего детства имя становится частью идентичности человека и даже на подсознательном уровне влияет на его жизненный путь. Новикова также подчеркнула, что, помимо тренда на креативность в выборе имен, сейчас наблюдается интерес родителей к дореволюционным именам.