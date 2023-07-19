Минобороны показало кадры уничтожения гаубицы Krab под Лиманом

Фото: МО РФ

Боевая работа пары Мста 2С19

Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили польскую самоходную гаубицу Krab на Краснолиманском направлении в зоне СВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России. В ведомстве подчеркнули, что местоположение военной техники удалось вычислить при помощи беспилотников. Артиллерийскую установку уничтожили из гаубиц «Мста-С» двойным залпом в лесополосе.

Военнослужащие артиллерийского соединения ЦВО совместным огнем из двух 152-миллимертовых самоходных артиллерийских установок 2С19 «Мста-С» уничтожили самоходную гаубицу Krab западного производства на Краснолиманском направлении, — рассказал собеседник агентства.

Накануне в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России разбили группу диверсантов ВСУ на Краснолиманском направлении. Кроме того, российские силы отразили на том же направлении две атаки Вооруженных сил Украины.

Всего за сутки Вооруженные силы Украины потеряли около 800 военнослужащих, 43 беспилотника, артиллерийскую систему М777, пять самоходных артиллерийских установок Krab, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», четыре гаубицы «Мста-Б», одну Д-20 и две Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку «Акация».