Минобороны: населенный пункт Зайцево в ДНР перешел под контроль России

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Под контроль России перешел населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, в ходе наступления ВС РФ уничтожили более 120 военнослужащих 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также три боевые машины пехоты. Кроме того, ВКС РФ ликвидировали два танка, до 60 бойцов ВСУ и сбили МиГ-29 и Су-24 Воздушных сил Украины.

На Артёмовском направлении в результате наступательных действий союзных сил освобожден населенный пункт Зайцево Донецкой Народной Республики, — сказал Конашенков.

Также российские военные высокоточными ракетными ударами уничтожили три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец, добавил Конашенков. В Херсонской и Николаевской областях авиационными ударами по трем бригадам ВСУ ликвидированы более 280 украинских военных.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные добровольно сдают позиции на Артёмовском направлении, ситуация в этом районе продолжает улучшаться. По его словам, силы ДНР занимают новые позиции, тогда как ВСУ сдает их, не имея для удержания достаточно сил или резервов.