Мертвых краснокнижных тюленей нашли на пляже в Махачкале

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На берегу Каспийского моря в Махачкале найдены мертвые краснокнижные тюлени, сообщает администрация Ленинского района города в Telegram. Туши погибших животных обнаружены на территории пляжа «Оазис».

По словам начальника отдела по управлению микрорайонами Турали и Анжи Надира Рамазанова, удалось насчитать восемь мертвых тюленей.

В последнее время популяция Каспийского тюленя значительно сократилась и находится под угрозой исчезновения. В конце прошлого года в Дагестане были обнаружены мертвыми около 700 особей. В качестве возможных причин их гибели назывались браконьерство, загрязнение моря, климатические изменения и выброс природного газа на дне. Позже число мертвых тюленей увеличилось до двух с половиной тысяч.

Некоторое время назад стало известно о массовой гибели сардин на острове Кунашир. По мнению специалистов, рыба могла погибнуть из-за термического шока, вызванного резким понижением температуры в период штормов.