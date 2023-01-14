Названа возможная причина массовой гибели рыбы на Курилах Заповедник «Курильский»: гибель сардин на островах связана с термическим шоком

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Массовая гибель сардин на острове Кунашир может быть связана с резким понижением температуры и термическим шоком у рыб в связи с этим, заявила замглавы государственного заповедника «Курильский» Ирина Неведомская, ее слова приводит Telegram-канал администрации Южно-Курильского района. Ранее о повальной гибели рыб сообщило Сахалино-Курильское территориальное управление Росрыболовства. Специалисты связывали произошедшее с регулярными штормами.

Возможно, в период штормов произошло резкое понижение температуры воды в том районе, где находились массовые скопления иваси. В результате у рыб мог произойти термический шок, который впоследствии вызвал гибель, — высказала мнение Неведомская.

По словам специалистов местного управления Росрыболовства, на месте обнаружения мертвой рыбы не были найдены следы каких-либо загрязнений. Точные причины произошедшего будут озвучены после проведения анализов и экспертиз.

3 декабря в Махачкале около 700 мертвых тюленей нашли на берегу Каспийского моря. В Минприроды региона заявили, что гибель вызвана природными факторами, численность животных стабильна и находится в пределах 270–300 тысяч. Признаков насильственной смерти и остатков рыболовных сетей найдено не было. Позже число мертвых тюленей увеличилось до 2500.