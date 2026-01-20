Мэрия выплатит вывихнувшей зубы на качелях девочке 200 тыс. рублей Суд в Уфе взыскал с мэрии 200 тыс. рублей за травму ребенка в парке Аксакова

Прокуратура Кировского района Уфы добилась взыскания с мэрии города компенсации за травму, полученную ребенком на детской площадке. Как заявили в пресс-службе ведомства суд обязал городскую администрацию выплатить пострадавшей стороне 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Поводом для разбирательства послужило обращение матери девятилетней девочки, которая получила травму в Саду культуры и отдыха имени Сергея Аксакова. Ребенок качался на качелях, когда неожиданно у них оборвались цепи. В результате падения девочка вывихнула зубы.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с горадминистрации компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора, обязав ответчика выплатить пострадавшему ребенку 200 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Ранее жительница Ростовской области Мария Гегальцева записала обращение для программы «Итоги года с Владимиром Путиным», в котором пожаловалась на опасную детскую площадку в одном из хуторов. По словам женщины, комплекс не имеет ограждения со стороны проезжей части.

До этого жители Владивостока возмутились новой детской площадкой возле торгового центра «Черемушки». По словам очевидцев, среди игровых зон установлены большие валуны, о которые можно по неосторожности пораниться. Судя по опубликованным в Сети снимкам, камни расположены почти вплотную к горкам.