Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 14:23

Мэрия выплатит вывихнувшей зубы на качелях девочке 200 тыс. рублей

Суд в Уфе взыскал с мэрии 200 тыс. рублей за травму ребенка в парке Аксакова

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Прокуратура Кировского района Уфы добилась взыскания с мэрии города компенсации за травму, полученную ребенком на детской площадке. Как заявили в пресс-службе ведомства суд обязал городскую администрацию выплатить пострадавшей стороне 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Поводом для разбирательства послужило обращение матери девятилетней девочки, которая получила травму в Саду культуры и отдыха имени Сергея Аксакова. Ребенок качался на качелях, когда неожиданно у них оборвались цепи. В результате падения девочка вывихнула зубы.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с горадминистрации компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора, обязав ответчика выплатить пострадавшему ребенку 200 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Ранее жительница Ростовской области Мария Гегальцева записала обращение для программы «Итоги года с Владимиром Путиным», в котором пожаловалась на опасную детскую площадку в одном из хуторов. По словам женщины, комплекс не имеет ограждения со стороны проезжей части.

До этого жители Владивостока возмутились новой детской площадкой возле торгового центра «Черемушки». По словам очевидцев, среди игровых зон установлены большие валуны, о которые можно по неосторожности пораниться. Судя по опубликованным в Сети снимкам, камни расположены почти вплотную к горкам.

Уфа
суды
дети
травмы
компенсации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сын Бекхэмов высказал обиду на родителей
Телеведущая Борисова рассказала о взаимоотношениях с дочерью
Приморский водитель может нарваться на «уголовку» за непропуск скорой
Подмосковные врачи спасли малыша, проглотившего металлический болт
Эксперт рассказал, куда вложить деньги при падении ставок по вкладам
Фон дер Ляйен подтвердила готовность ЕС работать с США по Украине
Погода в Москве в среду, 21 января: ждать ли резкое потепление и ливни
Генерал из Эстонии оскорбительно высказался о Трампе
«Может, не хватает территории»: Лавров о решении Дании отобрать землю у РФ
HR-эксперт рассказала, как изменятся требования к сотрудникам
«Практически война»: в ГД предостерегли Европу от притязаний на Калининград
Уколы и таблетки для похудения: вся правда о медикаментозном лечении
Двое мужчин избили человека до смерти и попытались замести следы
В Госдуме поддержали новые меры против дропперов
Гибкая логистика как инструмент управления затратами
Меркачева указала на одну деталь в убийстве 18-летнего юноши в Подмосковье
«Все-таки проснулись»: Лавров раскрыл, кто пробудился в Европе
Родственников пропавшего российского пловца вызвали в Турцию
«Фиаско, тирания». Кто и зачем разваливает ЕС — почему России это невыгодно
Политтехнолог оценил, вырастет ли уровень безработицы
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.