Мэрия Москвы: школы и вузы пока продолжат очное обучение

Глава пресс-службы мэра столицы Борис Булай прокомментировал отправку градоначальником Сергеем Собяниным рекомендаций крупным компаниям о переводе сотрудников на удалённый формат работы. По его словам, эта просьба пока не касается школ и вузов.
Журналист РИА Новости
Да. Пока письма направлены только во все крупные компании и предприятия, — ответил Булай.
Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы направили предприятиям рекомендации частично перевести сотрудников на удалённый режим работы. Соответствующие письма в ближайшее время получат руководители всех крупных организаций города. Рекомендация «с убедительной просьбой» подписана мэром Москвы Сергеем Собяниным.
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