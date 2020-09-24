Мэрия Москвы: школы и вузы пока продолжат очное обучение

https://static.news.ru/photo/34cec648-fe85-11ea-ab05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun /Global Look Press

Глава пресс-службы мэра столицы Борис Булай прокомментировал отправку градоначальником Сергеем Собяниным рекомендаций крупным компаниям о переводе сотрудников на удалённый формат работы. По его словам, эта просьба пока не касается школ и вузов.

Журналист РИА Новости спросил у чиновника, сохранится ли очный режим обучения в средних и высших учебных заведениях столицы.

Да. Пока письма направлены только во все крупные компании и предприятия, — ответил Булай.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы направили предприятиям рекомендации частично перевести сотрудников на удалённый режим работы. Соответствующие письма в ближайшее время получат руководители всех крупных организаций города. Рекомендация «с убедительной просьбой» подписана мэром Москвы Сергеем Собяниным.