Мэр Пензы подал в отставку по собственному желанию

Глава администрации Пензы Андрей Лузгин написал заявление об увольнении с должности по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Лузгин возглавлял городскую администрацию два года.

Андрей Вячеславович подал заявление о расторжении контракта по собственному желанию во вторник, 12 октября 2021 года. Он занимал должность главы администрации города Пензы на протяжении двух лет, — говорится в сообщении.

Вопрос отставки мэра будет рассматриваться на внеочередном заседании городской думы 15 октября. Исполнять обязанности Лузгина будет его заместитель Александр Басенко.

Накануне заявление об отставке подал глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий, руководивший городом с 2016 года. 7 октября об увольнении с поста градоначальника сообщил мэр Белгорода Юрий Галдун. Он связал это с расследованием дела о пытках в колонии.

Уволиться с должности мэра по собственному желанию планирует глава администрации Судака Игорь Степиков, он занимает пост с октября 2019 года.