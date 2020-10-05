Мэр Магнитогорска заразился COVID-19

Врачи диагностировали коронавирус у мэра Магнитогорска Челябинской области Сергея Бердникова.
По данным пресс-службы городской администрации, глава города переносит коронавирус в лёгкой форме. В настоящее время он самоизолировался у себя дома,
Ранее NEWS.ru писал, что заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин заразился коронавирусом. По его словам, у него 35% поражения лёгких и двусторонняя пневмония. Чиновник призвал не верить тем, кто считает вирус не заслуживающим внимания.
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