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Мэр Магнитогорска заразился COVID-19

11:54, 05 октября 2020
Сергей Бердников Сергей Бердников Фото: magnitogorsk.ru

Врачи диагностировали коронавирус у мэра Магнитогорска Челябинской области Сергея Бердникова.

По данным пресс-службы городской администрации, глава города переносит коронавирус в лёгкой форме. В настоящее время он самоизолировался у себя дома, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин заразился коронавирусом. По его словам, у него 35% поражения лёгких и двусторонняя пневмония. Чиновник призвал не верить тем, кто считает вирус не заслуживающим внимания.

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