Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ выпустили по городу 20 ракет из «Града»

Фото: МО Украины

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале заявил, что Ворошиловский район Донецка попал под обстрел Вооруженных сил Украины. По его словам украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО «Град». Он добавил, что огонь вели из населенного пункта Тоненькое. Глава города отметил, что зафиксированы прилеты в районе Школьного бульвара, а снаряды попали в городской газопровод и автомобили.

По данным местных жителей, во дворе одного из домов по бульвару Школьный горит пробитая газовая труба и автомобили. В многоквартирных жилых домах выбиты стекла, — написал Кулемзин.

По информации Telegram-канала WarGonzo, снаряды также попали в жилые дома, из-за чего начался пожар. Отмечается, что в результате обстрела и возникшего из-за этого пожара погибли три человека.

Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо об обстрелах украинскими войсками жилых кварталов Донецка. Он отметил, что эта тема обязательно будет поднята Москвой в ходе предстоящего заседания СБ.

Он подчеркнул, что особый акцент в документе сделан на обстрелах, произошедших на текущей неделе. Зампостпреда добавил, что у России есть много другой информации, которую «нашим бывшим западным партнерам услышать будет неприятно, но придется».