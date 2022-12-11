Мэр Донецка Кулемзин: Киевский район попал под обстрел ВСУ Мэр Донецка Кулемзин: Киевский район с раннего утра находится под обстрелом ВСУ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале сообщил, что Киевский район с раннего утра находится под обстрелом Вооруженных сил Украины. По его словам, один из снарядов прилетел на остановку общественного транспорта перед Шахтерской площадью. Кулемзин отметил, что в результате атаки выбиты стекла в близлежащих жилых домах, а также повреждены автомобили и торговые точки.

Киевский район Донецка с раннего утра находится под массированным вражеским огнем. Один из снарядов украинских карателей прилетел за остановку общественного транспорта перед Шахтерской площадью. Выбито остекление окон в близлежащих домах, повреждены автомобили и торговые точки, — написал Кулемзин.

До этого мэр Донецка сообщал, что в результате атаки повреждения получили жилые дома и школа № 99, кроме того, на рынке «Маяк», попавшем под обстрелы, начался пожар.

Также Кулемзин сообщил, что ВСУ выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня «Град», а также 7 снарядов калибром 155 мм. По последним данным, которые приводит мэр, по району прилетело еще 8 снарядов калибром 155 мм.

9 декабря Кулемзин сообщил, что Ворошиловский район Донецка попал под обстрел Вооруженных сил Украины. По его словам, украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО «Град». Он добавил, что огонь вели из населенного пункта Тоненькое. Глава города отметил, что зафиксированы прилеты в районе Школьного бульвара, а снаряды попали в городской газопровод и автомобили.

По информации Telegram-канала WarGonzo, снаряды также попали в жилые дома, из-за чего начался пожар. В результате обстрела и возникшего из-за этого пожара погибли три человека.