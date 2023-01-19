Российский мэр разбил машину из-за ямы на дороге в своем городе Мэр Читы разбил свой внедорожник из-за ям на дорогах

Фото: Patrick Pleul/Global Look Press

Глава Читы Евгений Ярилов поручил представителям администрации провести оценку качества ремонта городских дорог после того, как разбил свой внедорожник Lexus LX470 из-за ямы. Ремонт автомобиля обошелся главе краевой столицы в 100 тысяч рублей. Градоначальник выразил недовольство качеством дорожного покрытия, выступив с критикой на заседании комитета ЖКХ городской думы, пишет «МК в Чите». Ярилов отметил, что количество ям в последние годы только прибавилось, хотя на их ремонт выделялось больше денег.

Я не стал подавать в суд на комитет, хотя разбил свою машину, когда угодил в яму на дороге. Но сейчас я не за себя говорю, — заявил Ярилов.

Мэр подчеркнул, что раньше, когда на ямочный ремонт выделялось больше средств, дороги при этом были почему-то были лучше. Глава города отметил, что ему часто поступают жалобы на ямы от местных жителей. И чтобы обратить внимание на проблему, он рассказал о случае со своим личным авто.

Зимой машина медленнее совершает маневры и хуже реагирует на действия водителя, как ранее отметил автоэксперт Петр Баканов. В связи с этим он посоветовал автомобилистам не расслабляться за рулем, следить за правильной посадкой и планировать все действия заранее, чтобы не попасть в аварию.

Россиянам также рассказали, чем заменить невыгодный в обслуживании автомобиль. Эксперт Сергей Логинов назвал наиболее очевидной альтернативой немецким бюджетным авто корейские Hyundai Solaris и Kia Rio.