Мексиканец застрял в российском аэропорту более чем на двое суток Житель Мексики провел в зале ожидания аэропорта Казани более 59 часов

Гражданин Мексики уже более 59 часов не может покинуть транзитную зону международного казанского аэропорта, сообщил его представитель в беседе с «Вечерней Казанью». Причиной стала задержка со стороны пограничных служб при проверке документов иностранца.

По предварительной информации, Рикардо Родригес Гонсалес направлялся транзитом из столицы Сербии Белграда в Сочи. Его самолет приземлился в казанском аэропорту рано утром 18 января для дальнейшей пересадки на рейс в Сочи, откуда у него был забронирован вылет в Тбилиси на 24 января.

Несмотря на то, что имеет действительную визу в Россию, он был снят с полета миграционными службами казанского аэропорта, — сказал представитель иностранца.

Отмечается, что паспорт иностранца изъяли для проверки, что не дает ему свободно передвигаться и решать бытовые вопросы. Из-за отсутствия документа Гонсалес не может приобрести продукты или обменять валюту. Дополнительные сложности создает языковой барьер, поскольку он владеет только испанским и английским языками.

Как пояснили журналистам в службе пограничного контроля аэропорта, задержание связано с проблемами в документах мексиканца. Его отправят обратным рейсом только 23 января.

