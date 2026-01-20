Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 18:51

Мексиканец застрял в российском аэропорту более чем на двое суток

Житель Мексики провел в зале ожидания аэропорта Казани более 59 часов

Главное здание Международного аэропорта Казани Главное здание Международного аэропорта Казани Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Гражданин Мексики уже более 59 часов не может покинуть транзитную зону международного казанского аэропорта, сообщил его представитель в беседе с «Вечерней Казанью». Причиной стала задержка со стороны пограничных служб при проверке документов иностранца.

По предварительной информации, Рикардо Родригес Гонсалес направлялся транзитом из столицы Сербии Белграда в Сочи. Его самолет приземлился в казанском аэропорту рано утром 18 января для дальнейшей пересадки на рейс в Сочи, откуда у него был забронирован вылет в Тбилиси на 24 января.

Несмотря на то, что имеет действительную визу в Россию, он был снят с полета миграционными службами казанского аэропорта, — сказал представитель иностранца.

Отмечается, что паспорт иностранца изъяли для проверки, что не дает ему свободно передвигаться и решать бытовые вопросы. Из-за отсутствия документа Гонсалес не может приобрести продукты или обменять валюту. Дополнительные сложности создает языковой барьер, поскольку он владеет только испанским и английским языками.

Как пояснили журналистам в службе пограничного контроля аэропорта, задержание связано с проблемами в документах мексиканца. Его отправят обратным рейсом только 23 января.

Ранее сообщалось, что гражданин США прибыл в Сочи на прогулочной яхте, где находились огнестрельное оружие и боеприпасы. Мужчина не указал наличие оружия при прохождении пограничного контроля и таможни. Суд признал его виновным в незаконной перевозке.

Россия
Казань
аэропорты
иностранцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не выглядит радостным»: в России подкололи Стармера после обвинений Трампа
Дерзко и сладко: картошка по-деревенски с горчицей и медом
Контракт истек: почему Алла Пугачева и Максим Галкин больше не пара
ТЦК мобилизовали мужчину вместе с дверью автомобиля
«Чудовищно!»: речь Макрона в Давосе вызвала негодование во Франции
Щи из кислой капусты, как у бабушки — рецепт, который не подведет
Мусульманин в США во время протеста поцеловал Коран с вложенным беконом
Ученые нашли точку спада энергии у людей, речь идет о «выключении» мозга
«Еще сопливый»: депутат о словах Федорова про массовое убийство военных РФ
Собчак объяснила, на кого похож Макрон в очках на форуме в Давосе
15 минут ада: мать оставила дочку в ванной, а нашла голой на улице
Производители мяса в России бьют тревогу из-за завоза китайской курицы
Датский пенсионный фонд принял неожиданное решение из-за Гренландии
Затяжные ливни и тепло до +8? Погода в Москве в начале марта: чего ждать
Гейтс провел встречу с главами энергокомпаний европейской страны
Мексиканец застрял в российском аэропорту более чем на двое суток
Ученые поймали всплеск умершей 11,3 млрд лет назад звезды
В Госдуме разнесли планы Европы бойкотировать ЧМ по футболу в США
Бузовой назвали идеальное место для поиска мужа, речь о кладбищах и рехабах
Самолет Qantas пережил сразу два инцидента в воздухе за один рейс
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.