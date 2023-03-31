Первые фуры с трассы «Дон» под Ростовом начали пропускать в сторону Москвы

Фото: Дмитрий Новиков/NEWS.ru

Ситуация на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области после снегопада

Первые фуры начали пропускать в сторону Москвы на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, сообщили в региональном ГУ МЧС России. Сам затор, как отметили в ведомстве, сократился до 30 километров.

Ведутся работы по организации «карманов» с помощью инженерной техники (бульдозеров) на 940-м и 950-м км трассы для проезда легковых автомобилей и грейдера, — сообщили в МЧС.

В настоящее время на трассе работают эвакуаторы по поднятию автомобилей. Кроме того, спецслужбы провели демонтаж барьерного ограждения для оттока машин в обратном направлении.

Для водителей и пассажиров открыты и функционируют семь мобильных и восемь стационарных пунктов обогрева и питания. Также для людей подготовили семь пунктов временного размещения, в которых сейчас находятся 147 человек, в том числе 34 ребенка.

В то же время водитель Виктор, застрявший в пробке под Ростовом, рассказал NEWS.ru, что за прошедшую ночь никто ничего не сделал для ликвидации последствий сильного снегопада. Собеседник подчеркнул, что автомобили не сдвинулись ни на сантиметр: ни вперед, ни назад.

30 марта стало известно, что почти 35 тысяч жителей Ростовской области остались без энергоснабжения из-за непогоды. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что к аварийным ситуациям на сетях привели сильный ветер и мокрый снег. Непогода и ее последствия затронули 11 городов и районов области.