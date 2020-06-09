МЧС: концентрация дизтоплива в озере Пясино не превышает норму

https://static.news.ru/photo/6f06366e-424e-11ea-9689-fa163e074e61_660.jpg Фото: 42.mchs.gov.ru

Предельно допустимая концентрация (ПДК) нефтепродуктов в озере Пясино под Норильском не превышает норму, заявил первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Росприроднадзор осуществляет заборы [проб воды], служба «Норникеля» осуществляет заборы в самом озере. Если в первых числах было в районе четырёх ПДК, то сейчас ПДК в норме, другими данными не обладаю, — сказал Чуприян.

По его словам, основную массу дизтоплива сдерживают боновые заграждения. Количество таких ограждений было увеличено с 18 до 22.

Пясино является озером ледникового происхождения. Его площадь составляет 735 квадратных километров. Пясина — единственная река, которая вытекает из озера и впадает в Карское море.

В Норильске на территории ТЭЦ-3 произошёл пожар. Разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. По неустановленной причине разгерметизировался один из резервуаров с горюче-смазочными материалами, которые вылились на технологическую дорогу. После этого загорелся автомобиль, который по ней проехал.

Как ранее писал NEWS.ru, нефтепродукты в результате разлива дизельного топлива на ТЭЦ Норильска попали в уникальное озеро Пясино.