МЧС: концентрация дизтоплива в озере Пясино не превышает норму

Предельно допустимая концентрация (ПДК) нефтепродуктов в озере Пясино под Норильском не превышает норму, заявил первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян.
Росприроднадзор осуществляет заборы [проб воды], служба «Норникеля» осуществляет заборы в самом озере. Если в первых числах было в районе четырёх ПДК, то сейчас ПДК в норме, другими данными не обладаю, — сказал Чуприян.
По его словам, основную массу дизтоплива сдерживают боновые заграждения. Количество таких ограждений было увеличено с 18 до 22.
Пясино является озером ледникового происхождения. Его площадь составляет 735 квадратных километров. Пясина — единственная река, которая вытекает из озера и впадает в Карское море.
В Норильске на территории ТЭЦ-3 произошёл пожар. Разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. По неустановленной причине разгерметизировался один из резервуаров с горюче-смазочными материалами, которые вылились на технологическую дорогу. После этого загорелся автомобиль, который по ней проехал.
Как ранее писал NEWS.ru, нефтепродукты в результате разлива дизельного топлива на ТЭЦ Норильска попали в уникальное озеро Пясино.
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