МЧС России за последний год доставило в Курскую область более 10 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба ведомства. В регион поступили продукты питания, спецтехника и другие необходимые грузы.

МЧС России продолжит обеспечивать поставку гуманитарной помощи в Курскую область ровно столько, сколько это необходимо местным жителям. Эта деятельность организована систематически и регулярно обновляется в зависимости от потребностей населения, — уточнили в ведомстве.

С августа прошлого года в регион прибыло 448 автоколонн с гуманитарным грузом и 80 единицами специальной техники. Только за последнюю неделю доставлено 270 тонн продовольствия, включая крупы и консервы. В ближайшие дни ожидается прибытие еще одной колонны с продуктами.

Ранее итальянский волонтер Франческо Сабузи рассказал, как лишился работы на родине из-за гуманитарной помощи жителям Донбасса. По его словам, работодатель назвал эту деятельность угрозой национальной безопасности Италии. Активист также отметил двойные стандарты в Европе, где поддерживают воевавших на стороне Киева, но осуждают помогающих Донбассу.