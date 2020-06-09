МЧС: более 23 тысяч тонн нефтепродуктов собрано на месте ЧС под Норильском

https://static.news.ru/photo/01bad550-aa28-11ea-8f66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

На месте ЧС на ТЭЦ в Норильске собрано уже более 23 тысяч тонн грунта, загрязнённого дизельным топливом, которое вылилось из цистерны. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Нарастающим итогом в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 в Норильске вывезено 23 124 кубометра загрязнённого грунта, — передаёт сообщение «Интерфакс».

Работы идут непрерывно как на береговой линии, так и на воде, отметили в ведомстве.

В Норильске на территории ТЭЦ-3 произошёл пожар. Разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. По неустановленной причине разгерметизировался один из резервуаров с горюче-смазочными материалами, которые вылились на технологическую дорогу. После этого загорелся автомобиль, который по ней проехал.

Как ранее писал NEWS.ru, предельно допустимая концентрация (ПДК) нефтепродуктов в озере Пясино под Норильском не превышает норму, заявил первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян.