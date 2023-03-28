Матери получат компенсацию из-за подмены детей в Подмосковье В Королеве матери двух детей получат компенсацию из-за ошибки роддома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Матери двух девочек, которых по ошибке перепутали в городской больнице города Королёв в Подмосковье в 2012 году, получат компенсации в размере одного млн рублей, рассказала адвокат Екатерина Гордон. Она поделилась с «Радио 1», что больница и министерство здравоохранения отрицали вину и обвиняли матерей в том, что они позже сами поменяли детей.

О подмене стало известно после того, как один из супругов решил сделать тест ДНК и узнал, что не является отцом девочки. Мать, чтобы отстоять свою честь, тоже сделала тест, после чего выяснилось, что несколько лет воспитывала не родного ребенка. Спустя время женщине удалось найти семью, где оказалась ее биологическая дочь.

Против нас выступало как министерство здравоохранения, так и Королёвская больница. Обе организации отрицали вину и тот факт, что младенцы были подменены именно там в 2012 году. Делались намеки, что женщины в каком-то другом месте поменяли детей. Пытались доказывать, что если бы детей поменяли, то они точно умерли, потому что им оказывалось лечение в соответствии с их диагнозом, — рассказала юрист.

По словам Гордон, эта компенсация в России максимальная, но полученная сумма не поможет решить все проблемы. Так, от одной из матерей ушел муж, когда узнал, что воспитывал не своего ребенка. Сейчас семьи стараются больше времени проводить вместе, девочкам рассказали, что они являются двоюродными сестрами. Теперь перед женщинами встал вопрос, как и когда сообщить девочкам правду.

В Николаевске-на-Амуре Хабаровского края медсестра ранее обожгла кипятком ягодицы младенцу во время купания. У ребенка образовалась большая рана. Женщина получила дисциплинарное взыскание, в роддоме проводится служебное расследование.