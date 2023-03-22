Медсестра обварила младенца во время купания Медсестра в Николаевске-на-Амуре обожгла кипятком ягодицы младенцу во время купания

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В Николаевске-на-Амуре Хабаровского края медсестра обожгла кипятком ягодицы младенцу во время купания, из-за чего у ребенка образовалась большая рана, сообщает Telegram-канал Amur Mash. Женщина получила дисциплинарное взыскание, в роддоме проводится служебное расследование.

По данным канала, медсестра мыла новорожденного мальчика, когда из крана внезапно полилась горячая вода. Сотрудница роддома решила скрыть произошедшее — убрала большой кусок обваренной кожи и прикрыла место марлевой повязкой.

Однако обман не удался, когда ситуация вскрылась, медсестра извинилась.

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