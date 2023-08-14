Мать устраивала вписки дома при годовалом сыне и снимала все на видео Жительница Асбеста устраивала вписки при годовалом сыне и снимала все на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

18-летняя жительница Асбеста Свердловской области устраивала у себя дома вписки с алкоголем и полуголыми мужчинами при годовалом сыне, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Все свои действия она записывала на камеру, а затем публиковала в Telegram. Жители Урала написали на нее заявление в полицию.

По данным Ural Mash, девушка забеременела в 17 лет от своего знакомого. После девятого класса она поступила в техникум, где ей пришлось взять академический отпуск из-за рождения ребенка. После этого она начала собирать у себя на квартире вечеринки с громкой музыкой, крепкими напитками и полуголыми людьми. При этом ее сын оставался у нее в квартире. В частности девушка снимала и младенца во время вписок, после чего выкладывала видео в своих соцсетях. Полиция организовала проверку по факту ненадлежащего воспитания.

Ранее Mash сообщал, что в Крыму местная жительница может лишиться родительских прав в отношении сына из-за того, что занималась при нем сексом со своим партнером. По сообщению канала, мужчина предложил матери ребенка, чтобы сын наблюдал за их интимом, а женщина не воспротивилась этому.