Мать больного ребёнка пригрозила губернатору Свердловской области иском

https://static.news.ru/photo/3ddfc9b6-a35f-11ea-8b8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Свердловской области местная жительница пригрозила подать в суд на губернатора региона Евгения Куйвашева из-за того, что её больному ребёнку отказывают в госпитализации.

Женщина написала на странице политика в социальной сети Instagram, что если на следующей неделе не заработает Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза», тогда она отправится в суд. Ограничения на работу учреждений введены из-за коронавирусной инфекции.

Ваши действия привели к тому, что мой ребёнок 12 лет с прогрессирующей катарактой месяц ходит как слепой котёнок, и если в ближайшее время операция не состоится, она может на всю жизнь такой остаться, и тогда у вас как у губернатора будет ещё больше проблем, — заявила местная жительница.

Она пояснила, что готова подать иск о намеренном вреде здоровью ребёнка.

Куйвашев не оставил без внимания сообщение женщины. По его словам, ограничения на плановую помощь введены, чтобы обезопасить всех жителей области, в том числе детей. Он отметил, что Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» является частной больницей, но также соблюдает все ограничения.

Губернатор посоветовал женщине обратиться в клинику, врачи которой при угрозе здоровью ребёнка вызовут специальную медицинскую бригаду и окажут помощь, сообщает РИА Новости.

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