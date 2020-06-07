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Мастиф покусал девятилетнего мальчика в Нижегородской области

16:34, 08 июня 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба СК РФ сообщила о начале проверки по факту нападения тибетского мастифа на девятилетнего мальчика в Нижегородской области.

По факту нападения собаки на ребенка полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — цитирует сообщение РИА Новости.

Инцидент произошёл в поселке Новинки Богородского района. Ребёнок получил травмы ноги и рук. На данный момент он госпитализирован.

Проводится проверка, устанавливаются условия, в которых содержат животное. Лицам, допустившим травмирование детей от укусов собаки, будет дана юридическая оценка, — добавили в СК.

NEWS.ru передавал ранее, что следуправление СКР по Приморскому краю начало доследственную проверку по сообщениям СМИ о нападении стаи бездомных собак на ребёнка.

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