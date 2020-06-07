Мастиф покусал девятилетнего мальчика в Нижегородской области

Пресс-служба СК РФ сообщила о начале проверки по факту нападения тибетского мастифа на девятилетнего мальчика в Нижегородской области.
По факту нападения собаки на ребенка полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, —
цитируетсообщение РИА Новости.
Инцидент произошёл в поселке Новинки Богородского района. Ребёнок получил травмы ноги и рук. На данный момент он госпитализирован.
Проводится проверка, устанавливаются условия, в которых содержат животное. Лицам, допустившим травмирование детей от укусов собаки, будет дана юридическая оценка, — добавили в СК.
NEWS.ru передавал ранее, что следуправление СКР по Приморскому краю начало доследственную проверку по сообщениям СМИ о нападении стаи бездомных собак на ребёнка.
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