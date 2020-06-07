Мастиф покусал девятилетнего мальчика в Нижегородской области

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Регионы вправе самостоятельно решать, какие из возможных форм организации голосования по поправкам в Конституцию они будут использовать, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина. Ранее глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов заявил, что в столице нет необходимости разворачивать дополнительные избирательные участки в шатрах.

Возможности предоставлены, регион сам решает, исходя из имеющихся требований, какие в большей степени использовать формы, какие в меньшей степени, — сообщила РИА Новости Гришина. Как писал NEWS.ru, жители Москвы смогут...