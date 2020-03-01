Следуправление СКР по Приморскому краю начало доследственную проверку по сообщениям СМИ о нападении стаи бездомных собак на ребёнка во Владивостоке.
Предполагается, что инцидент имел место 29 февраля на улице Нейбута. Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства произошедшего.
По результатам всех проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц и будет приятно процессуальное решение, —
сообщаетсяна сайте ведомства.
Ранее NEWS.ru писал, что в Вологодской области собака покусала шестерых школьников. Им потребовалась медицинская помощь.
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