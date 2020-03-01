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Гидрометцентр объявил до 3 марта в Москве и области «жёлтый» уровень опасности из-за сильного ветра и гололедицы.

По данным синоптиков, порывы ветра до 15 метров в секунду и гололедица ожидаются до 09:00 утра 3 марта. Ранее специалисты пообещали жителям Москвы и Подмосковья аномально тёплую погоду на 8...