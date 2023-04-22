Mash: ВСУ попытались атаковать военкомат в Брянской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ попытались атаковать военкомат в городе Клинцы Брянской области с помощью боевого беспилотника. По данным канала, дрон не достиг цели и сдетонировал раньше, в здании выбило стекла, пострадавших нет. В Минобороны России данную информацию не комментировали.

Mash сообщает, что дрон упал в нескольких метрах от точки назначения — военного комиссариата, он зацепился за линию электропередачи, рухнул на жилой частный дом и взорвался.

21 апреля губернатор региона Александр Богомаз рассказал, что в Клинцах Брянской области на территорию жилого дома рухнул украинский беспилотник. По его словам, в результате инцидента дом был частично разрушен. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли деревню Ломаковка в Брянской области. Всего ВСУ выпустили 12 снарядов по территории населенного пункта. В результате обстрелов пострадали люди.