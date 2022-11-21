Сына Павла Астахова осудили на 3,5 года за мошенничество В Саратове сына Павла Астахова осудили на 3,5 года за мошенничество

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фрунзенский районный суд Саратова приговорил к трем с половиной годам колонии сына экс-уполномоченного по правам ребенка в России Павла Астахова Антона, сообщает Lenta.ru. Его признали виновным по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Сына бывшего уполномоченного по правам ребенка в России Павла Астахова признали виновным в афере с кредитами саратовского НВКбанка с ущербом в 75 миллионов рублей, — говорится в сообщении.

По версии следствия, Астахов-младший и его деловой партнер Дмитрий Аресьев незаконным путем установили контроль над одним предприятием, затем оформили на него кредиты и провели ряд фиктивных сделок. Свою вину он не признал, его взяли под стражу в зале суда.

Партнер Астахова-младшего уехал из России. Сейчас он находится в розыске.

Ранее экс-уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов подчеркнул, что его сын Антон является честным человеком, которому приходится «отдуваться за своих неблагонадежных партнеров». Он также сообщил о возбуждении еще одного уголовного дела — по факту клеветы, где уже его семья признана потерпевшей.

До этого в 2016 году сам Астахов-старший был уволен с должности уполномоченного по правам ребенка в России после скандала из-за его разговора с девочкой, выжившей в трагедии на Сямозере в Карелии. Тогда во время шторма утонули дети, отдыхавшие в местном лагере. Астахов на встрече с пострадавшей задал ей неуместный вопрос: «Как поплавали?»