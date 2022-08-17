Mash: в детдоме под Калининградом устраивали оргии с восьмилетками СК начал проверку сообщений об оргиях с участием восьмилетних детей в калининградском детдоме

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Подростки из детдома «Росток» в Калининградской области принуждали детей к сексу и участию в оргиях, сообщает Telegram-канал Mash. По словам воспитанника учреждения, руководство знало об этом, но тщательно скрывало. Отмечается, что в одной из оргий участвовали 12 человек, самой младшей было 8 лет. Подобные инциденты происходили в детдоме не раз. Правозащитники попросили СК провести проверку и возбудить уголовное дело по факту халатности руководства «Ростка». В ведомстве жалобу получили и уже начали расследование.

Артем (имя изменено) узнал обо всем в декабре прошлого года. Тогда воспитатель попросил его растащить детей по комнатам, чтобы те не занимались этим самым. Парень очень сильно удивился, стал узнавать, что к чему. Дети рассказали: в оргии участвовали 12 человек, самой младшей было восемь. Инициаторы — ребята постарше. Тема передал информацию заведующей, но та ничего не предприняла, лишь попросила молчать, — говорится в сообщении.

Telegram-канал КЕСКА позже опубликовал комментарий сотрудницы детдома. Она отрицает все обвинения.

Ранее гражданин Узбекистана, работавший в Москве дворником, был арестован по подозрению в совершении сексуального насилия над детьми. 13 августа в полицию обратились родители детей, гулявших на детской площадке, по их словам, неизвестный мужчина подошел к компании несовершеннолетних и начал предпринимать действия сексуального характера.

Полицейские задержали подозреваемого в подъезде ближайшего дома. Им оказался гражданин Узбекистана, находящийся в Москве нелегально.