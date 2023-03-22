ВСУ уничтожили здание водоканала в Донецке из «Точки-У»

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Mash на Донбассе» сообщает, что ВСУ ударили из «Точки-У» по зданию водоканала в Петровском районе Донецка. По информации канала, объект полностью разрушен. По данным Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) ДНР, ВСУ действительно запускали ракету из «Точки-У» в сторону Петровского района в 03:55. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 03:55 — н. п. Красноармейск — г. Донецк (Петровский район): выпущена одна ракета из ОТРК «Точка У», — говорится в сообщении.

Как рассказал корреспондент РИА Новости с места ЧП, в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что при обстреле Донецка Вооруженными силами Украины погиб молодой человек. Снаряд попал в машину местного жителя, когда он был за рулем. Инцидент произошел в Кировском районе города на проспекте Семашко. В результате обстрела повреждения получили сразу несколько зданий, среди которых многоэтажный жилой дом и магазин.