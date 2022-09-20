Mash: число пострадавших в кафе в Дербенте выросло до 15 человек

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Число пострадавших от отравления угарным газом в кафе в Дербенте выросло с 13 до 15 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам повара заведения, плохо стало сотрудникам: у кого-то поднялась температура, кто-то почувствовал недомогание. При этом, уверяет повар, никакого запаха газа никто не ощутил, тем более, что еду в кафе готовят на электроплитах. Посетители, уверяет сотрудница, ничего не заметили и якобы чувствовали себя хорошо.

Официантки, потом повара себя почувствовали плохо. Посетители очень хорошо себя чувствовали, — рассказала повар.

Массовое отравление произошло в кафе на улице Гагарина. Среди пострадавших — четверо детей. Трое взрослых были доставлены в реанимацию. На данный момент, по словам медиков, их состояние удалось стабилизировать. В случившемся разбирается полиция.

Городские власти сообщили, что жизни пострадавших ничего не угрожает. В мэрии отметили, что на место событий были направлены экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Наро-Фоминске расследуют отравление семьи из четырех человек. По предварительным данным, отец, мать, дочь и сын могли надышаться газом, однако, по неподтвержденной информации, утечку не обнаружили.