Стало известно о прибытии иностранных наемников под Купянск Марочко: иностранные наемники прибыли под Купянск для усиления ВСУ

Фото: МО Украины

Несколько групп иностранных наемников прибыли под Купянск, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Они присоединятся к диверсионно-разведывательным группам ВСУ, обосновавшимся на соответствующем участке фронта, добавил он в беседе с ТАСС.

Для усиления украинской группировки на Купянском направлении отмечена переброска в этот район дополнительных сил и средств вооруженных формирований Украины. Отмечено прибытие с техникой и вооружением небольшого количества отдельных групп из числа иностранных наемников, — сообщил Марочко.

Прибывающие иностранные наемники имеют узкую специализацию, уточнил подполковник в отставке. Так, по большей части отряды состоят из инженерно-саперных подразделений.

Ранее о боестолкновениях на Купянском направлении сообщал представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. В ходе них российским военным удалось ликвидировать до 20 украинских бойцов. Также были уничтожены гаубицы «Мста-Б» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, добавил он.

В настоящий момент бои продолжаются под Артемовском. По словам Марочко, ВСУ ведут интенсивные обстрелы вблизи Клещеевки.