Санкт-Петербург и Мариуполь официально стали городами-побратимами. Соответствующий документ был подписан 1 июня губернатором северной столицы Александром Бегловым и руководителем мариупольской администрации Константином Иващенко. Теперь между городами установлены постоянные дружественные связи для взаимного ознакомления с жизнью, историей и культурой, сообщил Беглов в своем Telegram-канале.