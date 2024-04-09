Мальчик справил нужду на Курган Бессмертия в Брянске

Фото: Vladimir Gorovykh/Russian Look/Global Look Press

Курган Бессмертия

В Брянске ребенок помочился на Курган Бессмертия, созданный в честь советских солдат, защищавших город во время Великой Отечественной войны. Видеозапись опубликовал медийщик Евгений Серкин в своем Telegram-канале. По его словам, полиция организовала проверку.

Серкин написал, что к осквернению памятника может быть причастна семья из села Мошонки Калужской области, которая переехала в Брянск. Односельчане характеризуют их как алкоголиков и дебоширов, а мать, по их свидетельствам, имеет судимость и учит четырехлетнего сына курить и пить водку.

Ранее жительницу Волгограда Алену Агафонову приговорили к 10 месяцам исправительных работ за осквернение скульптуры «Родина-мать» после видео, где она «щекочет» грудь монумента. 23-летняя девушка сама опубликовала в Сети соответствующий ролик, после чего попала в поле зрения правоохранительных органов. За это ее наказали по статье о реабилитации нацизма.

До этого стало известно, что жительница Владикавказа предстанет перед судом за погром на могилах участников спецоперации. Отмечается, что в момент инцидента женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ей грозит арест на срок до трех месяцев.