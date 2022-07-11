Мальчик получил 90% ожогов тела, искупавшись в бассейне с термальной водой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ребенок получил 90% ожогов тела, искупавшись в бассейне с термальной водой на Камчатке. В Telegram-канале «112» уточнили, что инцидент произошел 29 июня в селе Эссо. Мальчик получил ожоги второй и третьей степени. Врачи также диагностировали ему ожоговый шок.

Инцидент произошел еще 29 июня в поселке Эссо, температура источников там достигает 65 градусов. Школьник нырнул в бассейн с термальной водой и получил ожоги 2 и 3 степени, а также термический шок, — сказано в сообщении.

Отмечается, что недавно ребенок был доставлен в одну из московских больниц. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Температура в эссовских источниках порой достигает 65 градусов Цельсия. Большую часть вод используют для отопления жилых домов и теплиц.

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