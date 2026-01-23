Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 10:47

Любопытный россиянин «минировал» Крым, Алтай и Липецк

Вологжанин предстанет перед судом за 26 ложных сообщений о минировании

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Житель Вологодской области предстанет перед судом по обвинению в 26 эпизодах заведомо ложных сообщений об актах терроризма, сообщила пресс-служба МВД России в MAX. С ноября 2023 по февраль 2024 года 18-летний молодой человек рассылал письма с угрозами минирования в адрес государственных учреждений, образовательных и медицинских организаций, а также торговых центров.

Его ложные сообщения касались объектов в Вологодской, Липецкой областях, Республике Алтай и Крыму. «Заказы» он брал через сообщество в мессенджере и в некоторых случаях получал вознаграждение. Своим мотивом он назвал банальное любопытство — ему хотелось проверить, как правоохранительные органы реагируют на подобные сигналы.

До этого стало известно, что гражданин Украины стал фигурантом дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и пропаганде терроризма в Москве. Он разместил соответствующие посты в одном из мессенджеров.

Ранее жителя Санкт-Петербурга осудили на полгода за угрозы взорвать жилой дом. Он, находясь в нетрезвом состоянии, позвонил в ГКУ «ГМЦ» и заявил о теракте.

